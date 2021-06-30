Yeni sezon hazırlıklarına Florya'da başlayan ve ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i yeni transferi Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 mağlup eden Galatasaray 'da son dakika gelişmesi... Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak olan ve hazırlıklarını Avusturya'da sürdürmeyi planlayan Galatasaray'ın 3 Temmuz'da Aris ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.

Bu maçın oynanmayacak olması nedeniyle 5 Temmuz’da Lokomotiv Moskova ile planlanan hazırlık karşılaşması da Sarı Kırmızılı ekibin 1 maç için Avusturya’ya gitmeyi tercih etmemesi nedeniyle iptal oldu.

PSV maçına hazır çıkmak isteyen Galatasaray'ın farklı takımlarla hazırlık maçı yapması bekleniyor. İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Galatasaray-PSV maçının tarihi ve saati ilerleyen günlerde açıklanacak.

PSV, 20 veya 21 Temmuz'da Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınacağını açıkladı.

Stadyumda maç izlemek isteyen seyircilerin Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerekiyor. Kırmızı Beyazlı ekip maçlarını 35 bin kişilik Philips Stadyumu'nda oynuyor.

Metin Karabaş

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