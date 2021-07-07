Younes Belhanda ile yolların ayrılması sonrasında 10 numara arayan Cim Bom'un listesine iki Rumen girmişti: Nicolae Stanciu ve Olimpiu Morutan... Önceki gün Metin Oktay Tesisleri'ne ziyarete gelen Sarı-Kırmızılılar'ın efsaneleri Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'dan da iki vatandaşı için bilgi alınmıştı. Efsanelerden olumlu refarans gelince, Fatih Terim'in isteği üzerine Aslan harekete geçti.

Senelik teklifi de hazır

Önceliğini Stanciu'ya veren Cim Bom, Çek ekibi Slavia Prag'a 3.5-4 milyon Euro bandında bir teklif sunacak. 28 yaşındaki yıldıza da senelik 1.3 milyon Euro önerilecek. Terim'in uzun süredir takip ettiği başarılı oyuncu için yönetime de 'Şartlar zorlanılsın' raporu verdiği kaydedildi.

Alternatifi Morutan

Stanciu için bastıracak olan Galatasaray 'da alternatif ise vatandaşı Olimpiu Morutan olacak. Rumen ekibi FCSB'nin 22 yaşındaki 10 numarası için de temaslar kurulacak. Stanciu için olumsuz yanıt gelirse tüm rota Morutan'a dönecek.

Yakup Çınar







