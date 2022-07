Geniş bir transfer listesi üzerinde çalışan Galatasaray , gündemdeki iki İskandinav yıldız için şartları zorluyor. Forvete 22 yaşındaki Erik Botheim'ı takviye etmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, yıllık ücret pazarlığına devam ediyor. Genç Norveçli'nin çok sayıda talibinin olması piyasayı kızıştırırken, oyuncunun taleplerini karşılamaya en yakın kulübün ise Galatasaray olduğu belirtiliyor. Ocak ayında 7. 5 milyon Euro'ya gittiği Krasnodar'da resmi bir maçta forma giyemeden, Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle ayrılık kararı alan Botheim'in bonservisi elinde bulunuyor. Genç forvet, yeniden düzenli oynayarak, daha önce kampına katıldığı Norveç Milli Takımı'nda forma giymek istiyor.

Hukukçularla görüşüyorlar

Transfer işleriyle bizzat ilgilenen Erden Timur, önceki gün gazetecilerle yaptığı toplantıda Botheim'la görüşmelerin önemli bir aşamaya geldiğini, fakat bir araştırma içinde olduklarını söylemişti. Krasnodar'la mukavelesini tek taraflı fesheden genç yeteneğin transferi halinde, 20 milyon Euro'luk bir tazminatın ortaya çıkma ihtimaline karşılık hukukçulardan görüş alınıyor. Tazminat tehlikesinin bulunmadığına karar verilirse, bu transferin gerçekleşmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

1 milyon Euro'luk hedef

Galatasaray, Erik Botheim'ın Bodo Glimt'te birlikte forma giydiği ve UEFA Konferans Ligi'ne damga vurduğu partneri Ola Solbakken'in takviyesi için de temaslarını sıklaştırdı. 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen Sarı-Kırmızılılar, şu sıralarda Norveç kulübüyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan Solbakken'in transferini bir an önce sonuçlandırmak isteyen Galatasaray Yönetimi, işi maksimum 1 milyon Euro bandında çözmenin hesapları içinde. Her iki oyuncu için de önümüzdeki hafta daha somut gelişmeler yaşanabileceğinin sinyalleri veriliyor.