Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirveye yerleşen maç eksiği ile 2. sırada yer alan Galatasaray 'da sol bek sıkıntısı yaşanıyor. Sezon başında Altay'dan transfer edilen Kazımcan Karataş, İstanbulspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Genç futbolcunun yan bağlarında kopma ve kısmi yırtık tespit edildi. Bu nedenle Galatasaraylı yıldızın 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

EMRE TAŞDEMİR ŞOKU

Galatasaray'ın sezon başında kadroya dahil etmediği hatta yaz kampında bile kadrosuna almadığı ancak Karagümrük ile Beşiktaş maçlarında yıldızlaşan Emre Taşdemir, sonraki hafta oynanan Başakşehir maçında sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. O zamandan beri sakatlık süreci devam eden Sivasspor mücadelesiyle kadroya yeniden dahil edilen Emre, bir kez daha sakatlanarak kadro dışı kaldı.





Ankaragücü ve Fenerbahçe karşılaşmasında forma giymesi beklenmeyen sol bek için sarı kırmızılı takım "Sol arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrı kaldıktan sonra tedavisi tamamlanan ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren Emre Taşdemir’in sağ arka adalesinde hafif zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

VAN AANHOLT TARTIŞMASI

Sezonun başında Okan Buruk tarafından çokça tercih edilen ancak 7. hafta sonrasında beklentilerin altında kaldığı ve kulübe alacakları nedeniyle ihtar çekmesi sonrasında gözden düşen Hollandalı futbolcu, Dünya Kupası arası sonrasında oynanan İstanbulspor karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olmuş, Sivasspor maçında ise 88 dakika görev almıştı.





SOL BEKE VİKİNG

Ocak ayında kadrosuna sol bek takviyesi yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, Hacken’de oynayan Kristoffer Lund’un peşine düştü.

Galatasaray'da Ocak ayı transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek. Sarı-Kırmızılılar'ın sol bek transfer için öncelikli hedefi yerli oyuncular.

Bu doğrultuda gündeme Hasan Ali Kaldırım ve Aziz Behich gibi isimler geldi. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, van Aanholt'un takımdan gönderilmesi durumunda yabancı sol bek alınmasını istiyor. Gündeme son gelen isim ise Meksikalı Omar Campos oldu. Galatasaray'ın arayışlarına devam ettiği ve Campos'un yanı sıra Hacken forması giyen Kristoffer Lund için de girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Cim Bom'un 20 yaşındaki Danimarkalı sol bek için önümüzdeki günlerde İsveç kulübüne resmi teklif yapacağı öğrenildi. 1.5 milyon Euro piyasa değeri olan Lund'un kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Genç yıldız kariyerinde 80 maçta forma giyerken 1 gol ve 10 asist üretti.



