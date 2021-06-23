Yeni sezon öncesi kiralık sözleşmesi biten Saracchi takımdan ayrılırken, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le kontrat yenileyen Sarı-Kırmızılılar, daha istikrarlı bir takviye için girişimlerini sürdürüyor. Şu ana kadar birçok adayla transfer görüşmesinde bulunan Galatasaray Yönetimi, özellikle Alex Moreno ve Ezgjan Alioski'yi bitirme aşamasına getirmiş durumda. Moreno'nun kiralanması konusunda bu hafta Real Betis'le tekrar masaya oturacak olan Sarı-Kırmızılılar, İspanyol sol bekle el sıkıştı ve ortada pürüz kalmadı. Ancak Fatih Terim'in çok istediği bir diğer isim olan Alioski'nin, Leeds'le sözleşmesinin sona ermesi de ibreyi bu yöne doğru kaydırıyor.

İki oyuncu da beklemede

Son olarak EURO 2020'de Kuzey Makedonya'nın Hollanda'ya 3-0 yenildiği maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla, turnuva dönüşü bir görüşme daha yapılması bekleniyor. Diğer taraftan Crystal Palace'a veda etmeye hazırlanan 30 yaşındaki Hollandalı Patrick van Aanholt ve Napoli forması giyen, adı Trabzonspor 'la da anılan Mario Rui için de temasların sıcak tutulduğu, sol bek transferinde bu iki oyuncunun alternatif olarak bekletildiği iddia ediliyor.