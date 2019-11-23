Aksilikler Galatasaray’ın yakasını bir türlü bırakmıyor... Sezon başından bu yana sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşayan Sarı- Kırmızılılar’a, son milli ara hiç yaramadı. Cim Bom üst üste kayıplar verdi. En kötü haber de Luyindama’dan geldi. Teknik direktör Fatih Terim’in savunmada en güvendiği isim olan tecrübeli stoper, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı’nda sakatlanmıştı. İstanbul’a dönen Luyindama’nın hemen kontrolleri yapılırken, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve menisküsünde yırtık tespit edildi.

‘7 ayda tedavi edilir’

Konuyla ilgili konuşan kulüp doktoru Yener İnce, “Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük bir skandal” dedi. Luyindama 2-3 hafta içinde ameliyat olacak. Luyindama’nın yanı sıra milli takımdan sakat dönen diğer isim Muslera oldu. Bel ağrısı yaşayan Uruguaylı file bekçisi, Başakşehir mücadelesini tribünden izledi.

Forvette büyük kriz

Muslera’nın kesin durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından kesinlikle kazanacak. Ancak ciddi bir problem çıkması beklenmiyor. Andone ve Falcao’nun sakat olduğu Galatasaray’da forvete çekilen Babel ise cezalı duruma düştü. Hollanda Milli Takımı’ndan sorunlu gelen Babel, ağrılarına rağmen dün takımı yalnız bırakmadı. Fakat önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanında cezasından dolayı forma giyemeyecek.