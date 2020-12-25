Galatasaray'a Fatih Terim şoku... Karagümrük maçında hakemle yaşadığı diyalog sebebiyle tribüne gönderilen ve 3 ayrı maddeden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen tecrübeli çalıştırıcıya, tam 5 maçtan men cezası verildi. PFDK'dan yapılan açıklamada Terim için, "İhraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası... İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası... Tedbire uymama eylemi nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

2020'yi kapatmış oldu

Eğer cezada bir indirim söz konusu olmazsa, Fatih Terim Göztepe maçının ardından, Süper Lig'deki Trabzonspor (d), Antalyaspor, Konyaspor (d) ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını da kaçıracak. Böylelikle 5 maçlık cezasını tamamlayacak olan Terim, 12 Ocak'ta Yeni Malatya ile deplasmanda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası sınavıyla kulübeye geri dönecek.

Duruşmalı savunma istedi

Karar, Galatasaray Kulübü'nde büyük tepkiyle karşılandı. Sarı-Kırmızılılar, PFDK'nın 5 maçlık men cezasına itirazda bulunacak. Ayrıca Fatih Terim'in, Tahkim Kurulu'ndan duruşmalı savunma talebinde bulunacağı ve cezaya itirazı bizzat kendisinin yapacağı öğrenildi.

Marcao, Trabzon'da sahaya çıkabilecek

Sarı-Kırmızılı kulüp açısından tek sevindirici gelişme, Marcao konusunda yaşandı. Karagümrük maçında son düdüğün ardından kırmızı kart gören Brezilyalı savunmacı, "Rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası aldı. Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyen Marcao, hocasının görev vermesi durumunda yarınki Trabzonspor deplasmanında kadroda yer bulabilecek.

'Bu senaryoyu hatırlıyoruz!'

Galatasaray, "Herkes için adalet istiyoruz" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Teknik direktörümüz Fatih Terim'e verilen 5 maçlık ceza, hakkaniyet ölçülerine uygun değildir. Söz konusu kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla Tahkim Kurulu’na gerekli başvuru yapılacaktır. Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen 5 maçlık ağır cezanın Galatasaray’ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır. Bu cezayla, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Karagümrük - Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır. Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır."

Mini yorum

Disiplin Kurulu 'hakaret' görmemiş

Disiplin Kurulu, 36. maddeden (hakaret) yapılan sevk için cezaya gerek görmemiş. Fatih hocanın sözlerini Hukuk Müşavirliği “hakaret” olarak kabul etse de, Disiplin Kurulu “Sportmenliğe aykırı hareket” olarak kabul etmiş. Dolayısıyla “Hakaret” maddesinden ceza verilmemiş. Kırmızı karta sebep olan sözlerini “Sportmenlik dışı” kabul ederek 1 maç ceza öngörmüş. Kırmızı kart sonrası sözlerini de “Sportmenlik dışı” kabul ederek ilave 2 maç ceza daha öngörmüş ve bu maddeden 3 maçlık ceza verilmiş. “Tedbire uymama” minimum 4 maçı gerektirirken, kurul 2 maç indirim öngörmüş, ancak indirim sebebi kararda yazılmamış.

Deniz Çoban







