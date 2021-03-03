Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu akşam Ankaragücü deplasmanında 3 puan arayacak. Sarı kırmızılılar, Ankara'da galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor. Sarı kırmızılılarda bu maç öncesinde 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesinde Taylan Antalyalı, Belhanda ve Luyindama sarı kart sınırında... Bu 3 futbolcu, bu maçta şans bulması ve sarı kart görmesi halinde, sarı kırmızılıların bir sonraki haftada Türk Telekom Stadı'nda konuk edeceğiz Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.



