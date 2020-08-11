UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği, TFF’nin harcama limitlerinden tamamen bağımsız olarak, sadece sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapabilen Galatasaray’ın gözü, gönderilmesi düşünülen isimlerde... Sadece iç değil, dış transferde de hareketli günler yaşayan Sarı- Kırmızılılar, bu hafta özellikle Belhanda krizine bir nokta koymaya hazırlanıyor. Arap kulüplerinden sonra İtalyan ve Fransız ekiplerinden de teklifler alan Faslı yıldızın satışı için yönetimin ekstra mesai yapacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun bu hafta satılması, birçok transfer girişiminde Galatasaray’ın önündeki bariyerleri tamamen kaldıracak.

Kurtulurken kazanacaklar!

Gelen teklifleri elinin tersiyle iten Feghouli’nin durumuyla da yönetim yakından ilgileniyor. Yıllık ücreti 3 milyon 850 bin Euro olan ve maliyeti 5 milyon Euro’yu aşan Cezayirli yıldızdan hem para kazanmak hem de maliyetinden kurtulmak isteyen Sarı- Kırmızılılar, menaceriyle bir görüşme ayarladı. Galatasaray Yönetimi, Feghouli’nin bonservisinde kolaylık sağlayarak bu ayrılığın da bir an önce gerçekleşmesini hedefliyor.







