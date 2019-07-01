Sezon bitiminde “Temmuz ayına kadar alacaklarınız hesabınızda olacak” diyen Galatasaray yönetimi sözünü tuttu. Yabancı futbolculara hiç borç kalmazken, yerlilerin kalan prim ve hak edişleri de bu hafta içerisinde hesaplarına yatırılacak.

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, geride kalan sezondaki 22.şampiyonluğun mimarlarını da unutmadı. Futbolcuların sözleşmelerinden doğan haklarını ödemekte büyük titizlik gösteren sarı kırmızılı yönetim, sarı kırmızılı oyunculara son 2 haftada 15 milyon Euro’luk ödeme yaptı. Geçen hafta kadrosunu Ryan Babel, Adem Büyük ve James Ozornwafor ile güçlendirirken önemli bir maddi yükün altına giren Galatasaray bununla beraber sezon bitiminde oyuncularına verdiği, “Temmuz ayına kadar alacaklarınız hesabınızda olacak” sözünü yerine getirmiş oldu.

Ekstradan 9 milyon Euro ödendi

Yönetim tarafından geçtiğimiz hafta içinde de ilave 9 milyon Euro’luk ödeme yapıldı. Böylece Galatasaray, yabancı futbolcularının 2018-19 sezonundan tüm alacaklarını ve hak ettiği primlerin tamamını hesaplarına yatırdı. Böylece yabancı oyunculara hiç borç kalmazken yönetimin yerli oyunculara da kalan prim ve hak edişlerinin bu hafta içinde ödeyeceği öğrenildi. Sarı kırmızılılar, böylelikle UEFA’ya göndermesi gereken borçsuzluk kağıdını da hiç sorun yaşamadan sağladı. Bu sayede kulüp, transfer dönemini sıkıntı yaşamadan atlatmış olacak.

Kaynak: Hürriyet