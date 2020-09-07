Pandemi nedeniyle aylardır kombinelerini satışa çıkaramayan Galatasaray geçen hafta alışılmışın dışında bir uygulama ile koltuk satışına başladı: Sarı kırmızılı kulüp satışları taraftarına taahhütname imzalatarak gerçekleştirdi. Sebebiyse pandemi nedeniyle sezonun geleceğinin belirsiz olması ve maçların tamamının ya da bir kısmının seyircisiz oynanması halinde herhangi bir hak ya da para talebinde bulunmamalarıydı.

Duyuru öncesi 2 bin satış

Ligin ilk yarısının seyircisiz oynanacağının açıklanmasından önce Galatasaray 100’ü VIP koltuk olmak üzere toplam 2000 adet kombine satışı gerçekleştirdi. Perşembe günü TFF’nin pandemi nedeniyle ligin ilk yarısının seyircisiz oynanacağını açıklaması üzerine sarı kırmızılı kulüp kombine, VIP koltuk ve loca satın alan taraftarını unutmadı. Yönetim, ilk yarının seyircisiz oynanacağının ilan edilmesi üzerine kombine bilet alımını gerçekleştiren taraftarların 2021-22 sezonunun ilk yarısını, mevcut kartları ile izleyebileceğini duyurdu.

Cengiz ve Albayrak'tan büyük çaba

Ligin ilk yarısının seyircisiz oynanacağının açıklanması ile kombine satışının tamamen durma riski ortaya çıksa da kulübün yaptığı jest, satışların devam etmesini sağladı. Galatasaray’ın bu duyurusu sonrasında 500 adet daha kombine kartının satıldığı öğrenildi. Sarı kırmızılı taraftarlar toplamda 2500 adet kombine satın almış oldu. Bu arada özellikle başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak’ın girişimi, çabaları ile locaların da büyük bir kısmının satıldığı ve önemli bir gelir elde edildiği öğrenildi. (Hürriyet)