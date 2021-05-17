Galatasaray’da sezonun en istikrarlısı Marcao

Ligde şampiyonluk yarışını son dakikaya kadar sürdüren ve averajla şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptırarak ikinci olan sarı-kırmızılı takımda bu sezon 35 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcular arasında en fazla süreyi Brezilyalı stoper Marcao aldı. 24 yaşındaki savunma oyuncusu, tamamı ilk 11’de olmak üzere 37 karşılaşmada forma giydi. Marcao, bu karşılaşmalarda toplamda 3 bin 325 dakika sahada kaldı.

Marcao’yu bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken ve A Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası için açıklanan geniş kadrosuna da giren Taylan Antalyalı izledi. Ligdeki 40 maçın 34’ünde formasını terleten genç orta saha oyuncusu, 30 karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Taylan, toplamda 2 bin 693 dakika top koşturdu.

Sarı-kırmızılı ekipte en fazla süreyi alan üçüncü futbolcu ise Emre Kılınç oldu. Sezon başında kadroya dahil edilen Emre, sahaya çıktığı 35 maçın 27’sine ilk 11’de başladı ve 2 bin 304 dakika süre buldu.

En golcüler Falcao ve Diagne

Galatasaray’da forma giyen 35 futbolcunun 17’si toplamda 77 gole imza attı.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer oyuncuları sürekli sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao ile ara transfer döneminde takımdan ayrılan Mbaye Diagne oldu. Ligde 17 maçta forma giyen Falcao ile 15 maçta süre alan Diagne, 9’ar kez fileleri havalandırdı.

Bu iki oyuncuyu ara transfer döneminde kadroya katılan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed takip etti. Genç santrfor, toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray’da Ryan Babel 7, Younes Belhanda ile Kerem Aktürkoğlu 6’şar, Emre Akbaba ve Henry Onyekuru 5’er, Emre Kılınç, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan 4’er, Halil Dervişoğlu 3, Ryan Donk ile Sofiane Feghouli 2’şer, Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Jesse Sekidika da 1’er kez gol buldu.

Sezonu 80 golle tamamlayan Galatasaray’da 3 golü ise rakip oyuncular kendi kalesine gönderdi.

En hırçın da Marcao

Sarı-kırmızılı ekipte ligde oynayan futbolcular, bu sezon toplam 8 kez kırmızı, 74 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

Kırmızı kartla ihraç edilen oyuncular, Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç, Ryan Donk, DeAndre Yedlin, Marcao ve Oghenekaro Etebo oldu. Brezilyalı savunmacı Marcao, gördüğü 10 da sarı kartla takımın en hırçın oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Futbolcuların performansı

Galatasaray’da bu sezon forma giyen futbolcular ve Süper Lig’deki performansları şöyle:

Marcao 37 37 10 1 0 3325

Taylan Antalyalı 34 30 8 0 1 2693

Emre Kılınç 35 27 0 1 4 2304

Ryan Donk 32 24 3 1 2 2187

Marcelo Saracchi 27 26 2 0 0 2156

Fernando Muslera 22 22 2 0 0 1980

Christian Luyindama 24 19 4 0 0 1751

Arda Turan 32 21 7 0 4 1615

Ryan Babel 32 16 5 0 7 1586

Martin Linnes 22 15 1 0 0 1544

Younes Belhanda 22 17 4 0 6 1480

Emre Akbaba 27 18 2 0 5 1415

Gedson Fernandes 17 17 2 0 0 1399

Ömer Bayram 32 13 4 0 0 1342

Oghenekaro Etebo 24 14 3 1 0 1232

Sofiane Feghouli 22 16 0 0 2 1175

Mustafa Muhammed 16 10 2 1 8 903

Okan Koçuk 10 10 1 0 0 900

Radamel Falcao 17 9 1 1 9 873

Mbaye Diagne 15 10 1 1 9 851

Kerem Aktürkoğlu 27 6 1 0 6 850

Oğulcan Çağlayan 18 10 1 0 4 839

Henry Onyekuru 14 8 1 0 5 819

Omar Elabdellaoui 10 9 2 0 0 818

Şener Özbayraklı 12 8 1 0 0 755

Fatih Öztürk 8 8 2 0 0 720

DeAndre Yedlin 11 9 1 1 1 669

Halil Dervişoğlu 12 6 0 0 3 575

Emre Taşdemir 9 5 2 0 0 510

Jesse Sekidika 6 0 0 0 1 82

Ali Yavuz Kol 4 0 1 0 0 30

Emin Bayram 2 0 0 0 0 22

Jimmy Durmaz 1 0 0 0 0 11

Valentine Ozornwafor 1 0 0 0 0 10

Bartuğ Elmaz 1 0 0 0 0 1

AA