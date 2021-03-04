Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İbrahim Akdağ'ın penaltıdan attığı golle geriye düşen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Saba'nın golüne de engel olamazken, Kerem'in ayağından gelen gol sadece skoru belirledi. Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından başlattığı galibiyet serisinde Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor, BB Erzurumspor'u mağlup etmişti. Ankaragücü deplasmanında serisi sona eren Galatasaray'da hakem Halil Umut Meler'in kararlarına tepki gelirken, takımın ortaya koyduğu performans da tartışılıyor.

BU SEZON GERİ DÖNÜŞ OLMADI

Galatasaray, bu sezon geriye düştüğü 5 maçı da kaybetti. Kasımpaşa deplasmanında Yusuf Erdoğan'ın golüyle mağlup duruma düşen Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan puan çıkaramamıştı. Karagümrük maçında da ilk golü yiyen taraf olan Galatasaray, mücadelede eşitliği yakalasa da mağlubiyet golüne engel olamamış ve maçı çevirememişti. Konya'da geriye düştüğü maçı 4-3 kaybeden sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a derbide de 2-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında da geri dönüşü sağlayamadı.

TAYLAN ARANIYOR

Galatasaray'da Fenerbahçe maçından bu yana ilk 11'de şans bulamayan Taylan Antalyalı'nın eksikliği hissediliyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle geriden hücuma çıkarken çok kilit bir rolü bulunan Taylan'ın pas trafiğindeki etkisi Galatasaray'a büyük avantaj sağlarken, sarı-kırmızılıların oyun hızına da olumlu yönde katkı veriyordu. Taylan'ın yerinde görev yapan Etebo mücadelesiyle takdir toplasa da, gözler 25 yaşındaki futbolcuyu arıyor.

ONYEKURU'DA SESSİZLİK

Galatasaray'ın ara transfer döneminde yeniden kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Gaziantep deplasmanında ve Başakşehir maçında attığı gollerle harika bir dönüş yapsa da son haftalardaki performansıyla şaşırtıyor. Nijeryalı futbolcu 2 Şubat'tan bu yana skora katkı sağlayamadı.

TERİM, YÜZÜNÜ SİVASSPOR MAÇINA ÇEVİRDİ

8 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlubiyetle tanışan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına moral bozmamalarını söylerken, yüzünü Sivasspor karşılaşmasına çevirdi. Kurmaylarıyla birlikte yeni bir oyun planı yapacak tecrübeli teknik adam, Ankaragücü mağlubiyetini çok çabuk unutarak yola devam etme hedefinde.

Serhan TÜRK - DHA / İSTANBUL