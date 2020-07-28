Yeni sezonda Galatasaray’ın saha içi ve dışındaki yönetim şeması değişecek. Futbol takımının bu sezonki ruhsuz yapısından rahatsızlık duyan teknik direktör Fatih Terim, şimdiden reçeteyi hazırladı. Aktif futbol hayatına veda eden Selçuk İnan, kulübede Terim’in 1 numaralı yardımcısı olacak ve takımla ilgili her konudan sorumlu olacak. Tecrübeli hocanın transferini bu kez kesinlikle istediği Arda Turan ise saha içi liderliğini yapacak. Atletico Madrid ve Barcelona’da elde ettiği tecrübeleri takım arkadaşlarına aktarması istenen 34 yaşındaki futbolcu, Terim tarafından tam anlamıyla bir joker olarak kullanılacak.





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