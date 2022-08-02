Galatasaray 'da yıllardır beklenen golcüye kavuşmanın mutluluğu yaşanıyor. Özellikle geçen sezon hücum hattında büyük bir kısırlık yaşayan Sarı- Kırmızılılar, şu ana kadar Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu ile yollarını ayırırken, yeni transfer Haris Seferovic'in performansıyla rahat bir nefes aldı. Süper Lig öncesi son hazırlık maçında Fiorentina'yı 2-1 yenerek Avusturya kampını tamamlayan Galatasaray'da, ilk yarıda gelen 2 golün asistini de Seferovic yaptı. İsviçreli santrforun hücumda başlattığı pres, takım arkadaşlarına açtığı koridorlar, yüksek topları indirip servis yapması ve zaman zaman orta sahaya gelerek oyun kurulumuna yardım etmesi, hazırlık döneminde Galatasaray'ı bir hayli rahatlattı.

'Biz çok memnunuz'

Takım henüz hazır olmamasına rağmen, 3 maçta 2 gol 2 asistle oynayan Haris Seferovic, Galatasaray'ın yeni sezona en konsantre oyuncusu olarak öne çıkıyor. Okan hoca da golcüsünün performansından çok memnun. Fiorentina galibiyeti sonrası Seferovic'in durumunu değerlendiren başarılı çalıştırıcı, "İki asist yaptı. Savunmada bizim için çok önemli işler yaptı. Hem baskı yaptı hem de Emre’yle öndeki ikili karşılamaları çok doğru oldu. Yani sadece gol ve asist dışında savunma görevlerini de çok iyi yaptı. Çok memnunuz" ifadelerini kullandı.