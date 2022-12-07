Galatasaray 'ın sezon başında Portekiz Ligi takımlarından Benfica'dan kiraladığı tecrübeli golcü Haris Seferovic, sarı kırmızılı takımda beklentileri karşılayamadı. Icardi, Mertens, Gomis gibi isimlerin arkasında kalan ve neredeyse 4. forvet konumuna düşen tecrübeli golcü, sarı kırmızılı takımda forma şansı bulamadığı için mutsuz.

Sarı kırmızılı takımın hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de Okan Buruk'la bir türlü yıldızı barışmadığı için göndermek istediği Seferovic için devre arasında bir çalışma yapılması planlanıyor.

İlgili Haberler Dembele transferinde yeni gelişme!





DEMBELE'DEN KÖTÜ HABER

Bu doğrultuda Benfica ile bir görüşme yaparak oyuncuyu geri göndermek isteyen Cim Bom, Seferovic'ten boşalacak yere de Dembele ismini düşünüyor. Ancak son gelen bilgiler ışığında Lyon forması giyen Moussa Dembele için de istenen rakamların fazla olması yönetimi geri adım atmaya zorladı. Seferovic'in gitmesi durumunda sarı kırmızılı takım forvet için listesindeki diğer isimlere yönelecek.





SEFEROVIC'TEN AYRILIK SÖZLERİ

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İsviçre Milli Takım kadrosunda yer alan Seferovic, dün son 16 turunda oynadıkları ve 6-1 kaybettikleri Portekiz karşılaşması sonrasında hem maçla ilgili hem de kariyeriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TRT Spor'a konuşan İsviçreli golcü, maçla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, "Çok iyi hissetmiyoruz kendimizi. Çok da fazla bir şey söyleyemem. Şu an kaç gün tatil yapacağım ona bakıyorum." dedi.





İsviçreli forvet Haris Seferovic, Portekiz'e elendikleri maçın ardından bonservisini elinde bulunduran Benfica'ya dönmek istemediğini söyledi.

Kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Seferovic yaptığı açıklamada, "Benfica'ya dönmek planlarım arasında yok, 5 harika yılımı orada geçirdim ve onlara en iyisini diliyorum. Çok iyi oynuyorlar, izliyorum. Sanırım benim Benfica'daki zamanım bitti çünkü oynayabileceğim bir kulüpte olmak istiyorum." sözlerini kullandı.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Seferovic, Galatasaray ve taraftara mesajının sorusuna ise, "Hem kulübe hem de taraftarlara teşekkür ederim. Onları çok seviyorum. Umarım sezon sonunda şampiyon oluruz." şeklinde karşılık verdi.





30 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 13 maça çıktı, 617 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.

Seferovic'in Benfica ile sözleşmesi ise 2024'ün Haziran ayında sona eriyor.



