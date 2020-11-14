Aslan, seçim kararı aldı ve yeniden Dernekler Masası'na konuyla ilgili başvurusunu yaptı. Hatta dün siteden de seçimin 19 Aralık Cumartesi günü 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ise 26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı belirtildi. Ancak salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artması ve şartların ilk başvurudan daha olumsuz olması nedeniyle seçimin gerçekleşme ihtimali kolay gözükmüyor. Yeni yasakların da devam edeceği konuşuluyor.