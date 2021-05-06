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Galatasaray'da seçimin iptal karar evlere yollandı

Galatasaray camiasında şok etkisi yaratan seçim iptal kararlarıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 11:56 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da seçimin iptal karar evlere yollandı

Galatasaray'da seçime çok kısa bir süre kalırken, yönetim dün 20:09'da seçimi iptal ettikleri kararı aldıklarını açıkladı. Tam kapanmada listelerin teslim edilmesinde sıkıntı oluşacağı ve 17 Mayıs sonrasındaki belirsizlik gerçekçe gösterilerek seçim iptal eden başkan Mustafa Cengiz ve kararı alan yöneticilere tepki büyük. Dün akşam kararın ardından yönetimden de istifalar gelirken, bu kararın nasıl alındığına yönelik detaylar ortaya çıktı.


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Albayrak da imzaladı

Başkan Mustafa Cengiz öncülüğünde bu karar yazılırken, diğer yöneticilerin imzalaması için de kararın evlere yolladığını öğrenildi. Ne yapacağı merakla beklenen Abdurrahim Albayrak da bu kararı imzaladı.

Başkan adayları geri adım atmıyor

Galatasaray'da başkan adayları Metin Öztürk, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu, seçimin 29 Mayıs'ta gerçekleşmesi için hukuki haklarını sonuna kadar arayacak. Camiadaki birçok hukukçu da alınan iptal kararı üzerinde tartışmalar yürütüyor. Aday listelerini toplayan ve seçim işlerini yürüten divan başkanlığı süreci takip ettiklerini belirtirken, onlardan gelecek açıklama merakla bekleniyor.

Ajansspor


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