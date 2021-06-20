Galatasaray'da seçim sonrası Fatih Terim'den ilk kare!
Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından gözler Fatih Terim'e çevrildi. Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı instagram'ından bir paylaşım yaparak Terim'in babalar gününü kutladı.
Galatasaray 'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından gözler Fatih Terim'e çevrildi. Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı instagram'ından bir paylaşım yaparak Terim'in babalar gününü kutladı.
Volkan Bahçekapılı'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.