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Galatasaray'da seçim sonrası Fatih Terim'den ilk kare!

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından gözler Fatih Terim'e çevrildi. Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı instagram'ından bir paylaşım yaparak Terim'in babalar gününü kutladı.

20 Haziran 2021, Pazar 12:29 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da seçim sonrası Fatih Terim'den ilk kare!

Galatasaray 'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından gözler Fatih Terim'e çevrildi. Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı instagram'ından bir paylaşım yaparak Terim'in babalar gününü kutladı.

Volkan Bahçekapılı'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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