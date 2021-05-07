Galatasaray’ın tüzüğüne göre seçim sürecini götürmekle görevli olan Divan Kurulu olarak gelişmeleri dikkatle takip ettiklerine vurgu yapan Aykut Derkan, “Yaşananları sükunetle izliyorum. Başlamış bir süreç olduğu için seçime katılmayı düşünen adaylar, listelerini ve başvuru için gerekli belgeleri 7 Mayıs (Bugün) akşamına kadar teslim edebilir” ifadesini kullandı.

‘Suni bir gündem’

Başkan adaylarının bu konuda ortak düşüncede olduğunu ve hep birlikte bir deklarasyon yayınlayabileceğine vurgu yapan Aykutalp Derkan, şöyle devam etti: “Beşiktaş maçı öncesi maalesef suni bir gündem oluştu. Camia, bu tip kararların konsensüs ile alınmasını bekler. Galatasaray ananelerinde ortak akıl ve istişare vardır. Alınan kararda pandemi şartlarında niyet okuma var.”

Seçim haziranda

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, seçim konusunda net konuştu. Sarı-kırmızılı yönetici, sosyal medya hesabından, “Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüzün olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır” ifadesini kullandı.

17 Mayıs’tan sonraya bak!

Galatasaray’ın 28 Nisan’da İstanbul Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne gönderdiği dilekçenin karşılığı dün kulübe ulaştı. Yazıda, tam kapanma döneminin tamamlanacağı 17 Mayıs’tan sonraki koşulların dikkate alınması tavsiyesinde bulunuldu. Bunun üzerine kulüp de, seçim için haziran ayının hedeflendiğini duyurdu.

‘1 Haziran’dan sonra yetkisiz’

Galatasaraylı eski yönetici ve hukukçu Ural Aküzüm, mevcut yönetimin 1 Haziran’dan itibaren yetkisiz kalacağını açıkladı. Genel kurul takviminin ilanından sonra mücbir sebep olsa dahi seçimlerin iptal edilemeyeceğini ancak ertelenebileceğini dile getiren Aküzüm, “Yönetim kurulunun imza sirkülerinde görev süresi ve yetki belgesi 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle bitiyor. 1 Haziran’dan itibaren atılacak her imza vekaletsiz işgörme hükümlerine tabi olur” dedi.

Elmas’tan ihtarname

İlk resmi başvuruyu yaparak Galatasaray başkanlığına talip olan Burak Elmas, yönetimin aldığı seçim iptali kararıyla ilgili olarak Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine ihtarname gönderdi. Cengiz ve ekibine gönderilen yazıda, “Tüzüğümüze ısrarla aykırı davranılması halinde yasal yollara başvurmayı değerlendirebileceğimizi ihtaren bildiririz” ifadesi kullanıldı.

‘Bu şartlarda aday değilim’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni dönemde aday olmayacağını sosyal medya hesabından açıkladı. Cengiz, “Galatasaray Spor Kulübü’nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm” ifadesini kullandı.

‘İptali iptal edin’

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, iptal kararının yok hükmünde olduğunu dile getirdi. Öztürk, “İptali iptal edin, Galatasaray’ı kaosa sürüklemeyin. Tüzüğün 33. maddesi açık, kamu bir nedenle seçimi ertelese dahi, ikinci bir duyuru ile ilk toplantı günü olan 22 Mayıs’ı 60 güne kadar erteleyebilirsiniz” diye konuştu.

‘Utanç vesikası karar’

Divan Kurulu başkanlığını bırakarak, Galatasaray başkan adaylığına soyunan Eşref Hamamcıoğlu, “Tek bir kişinin keyfi kararı veya bazı art niyetli hesapların neticesinde seçimlerin iptal edilmesi, benim ve arkadaşlarımın bizzat itirazımızı yükselttiğimiz zihniyetin göstergesidir” dedi. Hamamcıoğlu, “Bu utanç vesikası karardan derhal dönülmelidir. Etkin pişmanlık gösterilmelidir. Yoksa son pişmanlık fayda etmez. Galatasaray bunun hesabını sorar” yorumunu yaptı.

Beşiktaş yapıyor

Cim-Bom’un ezeli rakibi Beşiktaş da Galatasaray ile neredeyse aynı tarihlerde genel kurul yapma kararı aldı. Siyah-beyazlıların mali ve idari genel kurulu, Vodafone Park Stadı’nda, 23 Mayıs’ta, çoğunluk sağlanamazsa 30 Mayıs Pazar günü yapılacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı üyeler, Beşiktaş’ın bu durumunu örnek göstererek, seçim sürecinin devam etmesini istedi.

Hukuki mi, değil mi?

Helvacı’nın yaklaşımı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlerinden ve Galatasaray eski başkan adayı Mehmet Helvacı, Mustafa Cengiz yönetimince alınan kararın hukukun içinde gibi göründüğünü ancak darbeyi çağrıştırdığını söyledi. Helvacı, “Alınan karar hukukun içinde gibi görünüyor ama hiç etik değil. Ahlaki tarafı çok zayıf. Darbeler de kanun içerisinde yapılır. Darbelerle benzerlik var” ifadesini kullandı.

Ünlü karşı çıktı

Galatasaray genel kurulunda divan başkanlığı görevinde de bulunan avukat Metin Ünlü ise seçimli genel kurulun, yönetim kurulu kararıyla değil, kanun ve tüzük gereği kendiliğinden gerçekleştiğini öne sürdü, yönetim kurulunun buna dahlinin bulunamayacağını ifade etti. Ünlü, “Böyle bir karar yok hükmündedir. Galatasaray’ın Yüksek Seçim Kurulu, Divan Kurulu başkanlığıdır. Süreç devam etmelidir” diye konuştu. (Skorer)