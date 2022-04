Galatasaray 'da Başkan Burak Elmas geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmedi. Kulübün tüzüğü gereği Sarı-Kırmızılılar'da yeniden seçim kararı alındı. 30 Nisan'da bir kez daha seçim heyecanı yaşayacak olan Cimbom'da eski başkanlar Ünal Aysal ve Dursun Özbek de dahil olmak üzere birçok ismin adı adaylık için geçmişti. Ancak iki eski başkan da aday olmayacağını açıklayınca gözler seçime girecek isimlere çevrildi.

Başka aday beklenmiyor

Şu ana kadar bir önceki seçimde Burak Elmas'la yarışan Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk adaylığını duyururken, kısa süre içerisinde başka bir ismin daha yarışa girmesi beklenmiyor. Biz de FANATİK olarak sadece 10 ay önce seçime giren ve Burak Elmas'a kaybeden iki başkan adayı; Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün o dönemki projelerinden öne çıkanları derledik. İşte detaylar...

EŞREF HAMAMCIOĞLU

1954'te İstanbul'da doğan, 1975 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Eşref Hamamcıoğlu 19 Haziran'daki seçimi sadece 41 oyla kaybetmişti. Adeta başkanlığın kapısından dönen Hamamcıoğlu o dönem 'Galatasaray'a Güven' sloganıyla çıktığı yolda birçok projesinden bahsetmişti. O vaatlerden birkaçı;

Hoca adayı: Öncelik kulübün efsanesi Fatih Terim'de olacak. Ancak tecrübeli hocayla anlaşılamaması durumunda yabancı hoca göreve getirilecek.

Columbus: Sportif A.Ş bünyesindeki Mağazacılık Pazarlama, Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş ve Dijital A.Ş departmanlarını Ali Sami Yen Yatırım A.Ş adı altında ayağa kalkacak. 2024'te 2 milyar 500 milyon TL değer yaratacak.

Oyun felsefesi: Organizasyonel değişimlerden etkilenmeyen oyun felsefesi yaratılacak. Hedef; savaşçı ve enerjik tarzla hep kazanmaya oynayan Galatasaray ruhunu daim kılmak.

Yeni idman sistemi: Her oyuncunun gelişimi için temel performans kriterleri oluşturulacak, tüm sistem adım adım inşa edilecek, Anahtar Performans Göstergesi (KPI) elde edecek ve buna göre hareket edilecek.

Galatasaray Vadisi: Kemerburgaz, Galatasaray’ın yeni evi olacak. Burada inşa edilecek Galatasaray Vadisi ile, Galatasaray’ın sportif tüm organizasyonunu tek bir yerde toplanacak, sporcularımıza çok daha modern imkanlar sunulacak.

Dijital dönüşüm: Özellikle sosyal medya hesapları başta olmak üzere dijital medya daha yaratıcı, daha güçlü kullanılacak, bu alanda fark yaratılacak. Galatasaray kendi medyasını yaratacak ve taraftarıyla beraber yönetecek.

METİN ÖZTÜRK

1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Metin Öztürk tam 46 yıldır Galatasaray Spor Kulübü Derneği Üyesi... 19 Haziran'daki seçimi Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'nun ardında 893 oyla bitiren Öztürk bu kez rövanşı almanın hesaplarını yapıyor. İşte Metin Öztürk'ün 'Daha Güçlü Galatasaray' sloganıyla 10 ay önce Galatasaray camiasına sunduğu vaatler;

Hoca adayı Fatih Terim: 'Biz Fatih Hoca’yı ikna etmeyeceğiz, onu göreve çağıracağız. Terim olmazsa B planımız da Terim."

Her branşta şampiyonluk: "Sadece futbol değil, Galatasaray isminin bulunduğu her yarışta şampiyonluk hedefliyoruz. Bu konuda sponsorluklar dahil her şey hazır."

Yıldız transfer : "Türkiye'yi ayağa kaldıracak 10 numara transferi başta olmak üzere yıldızlar gelecek."

Kemerburgaz: "Kemerburgaz'a kendi kaynaklarımızla, 8 ayda 4 antrenman sahası yaparak artık ihtiyacımıza cevap vermeyen Florya'yı boşa çıkaracağız."

Sponsorluk: "Stat isim hakkı, Florya'nın Emlak Konut'a devredilen kısmı ve forma anlaşması borçlarımızın büyük bölümünü ödeyecek."

1 yıl sonra seçim: "Üç yıl için verdiğimiz taahhütlerin arkasındayız ancak bir yıl sonra, kulübü 28 Mayıs 2022’de seçime götüreceğiz. 3 yıllığına geliyoruz, bütün taahhütlerimizi yapacağız ama 1 yıl sonra güvenoyu alacağız."

Atalay Özçelikli - Fanatik.com.tr





