Galatasaray 'ın yeni sezon savunması sil baştan değişiyor. Henüz Ryan Donk'la mukavele yenilemeyen ve Luyindama'yı da gözden çıkaran Sarı-Kırmızılılar'da, bonservisi Roma'da olan Mert Çetin tekrar gündeme geldi. Başkan Burak Elmas'la birlikte tüm transfer sürecini yakından takip eden, olumlu veya olumsuz her gelişmeden haberdar olan Terim, şimdiden Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak PSV maçının ilk 11'ini kurguluyor. Tecrübeli çalıştırıcı, transferinde sona gelinen isimlerden Kaan Ayhan'a sağ bekte, Mert Çetin'e de savunmanın göbeğinde Marcao'nun yanında görev vermeye hazırlanıyor. Sol bekte ise Alex Moreno'nun transferinin açıklanması bekleniyor.

Hoca faktörü ön planda

Kaan Ayhan'la her konuda anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar, Sassuolo ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Milli oyuncunun kiralanıp satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilmesi de gündemde. Terim faktörü, bu transfer girişiminde Galatasaray'ın en büyük avantajı olarak ön plana çıkıyor.

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Roma'dan kiralık geliyor

Stoperde Luyindama'yı gözden çıkaran Terim'in isteğiyle, Mert Çetin ismi tekrar gündeme alındı. Daha önce bonservisiyle alınması düşünülen genç savunmacı için Roma 7 milyon Euro talep etmişti. Cim Bom bu gelişmeden sonra geri adım atarken, bu kez oyuncuyu kiralamak için görüşmeler başladı.

Real Betis'e baskı var

Sol bekte de Terim'in önceliği Alex Moreno. İspanyol oyuncu, Galatasaray'a imza atabilmek için kulübü Real Betis'e baskı yapıyor. Kiralık sözleşmesindeki opsiyon ücretinde anlaşıldığı takdirde, 28 yaşındaki İspanyol futbolcu, Galatasaray'ın yeni sol beki olacak. Fatih hocanın listesindeki ikinci sol bek alternatifi ise Hollandalı futbolcu Van Aanholt.

Metin Karabaş

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