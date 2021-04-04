Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girdiğimiz şu dönemde Galatasaray, son 5 maçtaki performansıyla zirve yolunda ağır yaralar almaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın savunması, kaptan Fernando Muslera ile birlikte adeta dökülüyor. Geçen sezon Çaykur Rizespor maçında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası bu sezon 20 Ocak'ta 6-1 kazanılan Denizlispor karşılaşmasıyla kalesine geçen Muslera, ilk 8 karşılaşmada kalesinde sadece 3 gol görmüş, 5 mücadele gol bile yememişti.

Hayal kırıklığı...

Ligin en az gol yiyen takımlarının başında gelen Galatasaray, sonrasında hayal kırıklığı yarattı. Ankaragücü deplasmanında 2-1 kaybeden Cim Bom, Sivas'la 2-2 berabere kaldı, Kayseri'yi 3-0 yendi ama Milli ara öncesinde Rize'ye 4-3 mağlup olurken, dün de Hatay'a 3 gol yiyerek kaybetti. Böylece Fatih Terim'in takımı son 5 karşılaşmanın 4'ünde kalesindeki 11 gole engel olamadı.

Aslıhan Çil

Saracchi orta bile yapamadı!

Tıpkı takım arkadaşları gibi etkisiz bir performans ortaya koyan Marcelo Saracchi, hem savunmada iyi değildi hem de geçmiş maçlardaki hücuma olan katkısından eser yoktu. 90 dakika boyunca tek bir orta bile yapamayan Uruguaylı sol bek, girdiği 3 ikili mücadelenin sadece 1'ini kazandı ve sık sık bölgesinde rakiplerini kaçırdı.