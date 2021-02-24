Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde 10'a 10 dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Marcelo Saracchi, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Emre Taşdemir, fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.