Alex Telles'ten sonra aradığı sol beki RB Leipzig'den geçen sezonun devre arasında Marcelo Saracchi'yi alarak bulan Galatasaray, Uruguaylı futbolcuyla gelecek sezon da yola devam etmek istiyor. 1.5 yıllığına kiralanan Saracchi için yakın zamanda Leipzig'in kapısı çalınmış ve Almanlar, Marcao'yu istediklerini söylemişlerdi. Cim Bom ise Brezilyalı stoperi için Saracchi artı 13 milyon Euro bonservis bedeli talep etmişti. Alman ekibi, bu karşı teklife sıcak bakmazken, Sarı-Kırmızılılar da Saracchi'yi takımda tutmak adına gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Leipzig'de şu an sol bek pozisyonunda, bu sezon başında da Manchester City'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Angelino oynuyor. 23 yaşındaki İspanyol futbolcu, performansıyla büyük beğeni kazanırken, teknik direktör Nagelsmann da bu oyuncusunu takımda tutmayı hedefliyor.

Yaklaşık 18 milyon Euro

Alınan bilgiye göre Angelino'nun bonservisi için Leipzig, City'ye yaklaşık 18 milyon Euro ödemek zorunda. Eğer sezon sonunda bu parayı verirse, İngilizler'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin tapusunu almış olacak. Hal böyle olunca Uruguaylı Saracchi için Aslan'a gün doğacak. Kulübüne dönmesi halinde düzenli olarak oynaması zor gözüken Saracchi'nin de bu şartlarda, her açıdan uyum sağladığı Cim Bom'da 1 yıl daha kiralık forma giymesi için görüşmelere hemen başlanacak.







