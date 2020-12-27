66 GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor deplasmanında Galatasaray'ın ilk golünü atan Arda Turan, ligdeki 3'üncü sayısını kaydederken her geçen hafta performansını artırmaya ve beğeni toplamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla en son 2008-2009 sezonunda Trabzon deplasmanına çıkan Arda, o karşılaşmada da fileleri havalandırmıştı.

TERİM, AVCI'YI GEÇTİ

Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, dün akşam Abdullah Avcı ile 7'nci kez karşı karşıya geldi. Daha önceki 6 maçta taraflar ikişer galibiyet almıştı. Bu galibiyetle beraber Terim, Avcı'ya karşı galibyet sayısını 3'e çıkardı.

FEGHOULİ ADALESİNDEN SAKATLANDI

Galatasaray'da Trabzonspor maçında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin problemi arka adalesinde. Oyuna devam edemeyen ve yerini Ömer Bayram'a bırakan Feghouli'nin ilk tetkiklere göre durumunun çok ciddi olmadığı ve adalesinde zorlanma tespit edildiği belirtildi. Cezayirli futbolcunun Fraport TAV Antalyaspor maçına yetişmesi bekleniyor.

TAYLAN'SIZ İLK KEZ

Gördüğü kart sebebiyle cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı, Galatasaray'ın gelecek hafta oynayacağı Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. 15'inci haftaya kadar Süper Lig'de maç kaçırmayan 25 yaşındaki futbolcu olmadan sarı-kırmızılılar bu sezon ilk kez bir lig maçına çıkacak. Taylan şu an takımda en çok süre alan futbolcu konumunda.

63 GÜN SONRA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından sonra cezalı olduğu için bir maç kaçıran ve sonrasında sakatlanan Radamel Falcao da uzun bir aranın ardından Trabzonspor maçıyla sahalara geri döndü. 63 gün sonra süre alan Kolombiyalı yıldız, bir an önce form tutup taraftarlara kendini affettirmek istiyor.

ASLAN YENİ GOLCÜ KAZANDI

Son haftalarda sağ kanatta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Oğulcan Çağlayan santrfor bölgesinde de beklentilerin üzerine çıktı. Trabzon'da attığı golle siftah yapan Oğulcan, Fatih Terim'in uzun periyotta elini güçlendirdi.

DHA