Galatasaray'ın Konyaspor'la oynadığı maçta sakatlanan iki futbolcusu Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ arka uyluk adalelerinde yaşadıkları sakatlıklardan sonra gözler takımın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali'ye çevrildi.

Falcao korkuttu

Radamel Falcao'nun sezon ortasında aşil tendonunda yaşadığı sakatlıkların ardından ilk yarının sonlarına doğru takıma katılması ve hatta Antalyaspor karşılaşmasındaki istekli tavırları taraftarları heyecanlandırmıştı.

Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor maçları ile Denizlispor ve Konyaspor maçında oynadığı futbol attığı gollerle iyi bir hava yakalayan Kolombiyalı golcünün, 57. dakikada attığı depardan sonra direkt olarak kulübeye dönüp 'değişiklik' istemesi Sarı-Kırmızılı taraftarları korkutmuştu.

Bir depar attı...

Devre arası transfer döneminin başında Bundesliga ekibi Leipzig'den kiralanan Saracchi'nin takımla kamp dönemi geçirmesine rağmen hala hazır olmaması akıllara 'Acaba iyi hazırlanmmıyor mu?' sorusunu getiriyor. Galatasaray'la 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan ve ortaya koyduğu performansla alkış alan Uruguaylı sol bekin, Konyaspor karşılaşmasının 70. dakikasında attığı depardan sonra adalesini tutarak oyundan çıkması akıllarda soru işareti oluşturdu.

Geçtiğimiz sezon devre arasında göreve gelen ve Sarı-Kırmızılı ekibin yükselişinde büyük pay sahibi olan Bartali'nin bu sezon takımı bir türlü toparlayamaması tepkilere neden oldu.

En az 2 hafta...

Diğer yandan bugün sağ arka uyluk adalesinde zorlanma olan Falcao ve Saracchi'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı, Fenerbahçe derbisine kadar iyileşmesi bekleniyor.

Esat Soydabircan/fanatik.com.tr

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