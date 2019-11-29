Galatasaray’ın geçen devre arasında İtalya Serie C ekiplerinden Catania’dan teknik kadroya dahil ettiği kondisyoner Alberto Bartali hedef haline geldi.

Sarı-kırmızılıların yediği son dakika golleri, sakatlıklar ve maç içerisinde yorgunlukların olması İtalyan kondisyoner ile ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. İşte Bartali’nin eleştirildiği noktalar:

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-Yorgunluklar: Ömer Bayram’ın Brugge maçında kendini kötü hissedip dışarı çıkmak istemesi Bartali’yi yeniden gündeme getirdi. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde en az koşan takımlar arasında olması da yine kondisyon probleminin genel olduğunu ortaya koyuyor.

-Son dakika golleri: Galatasaray’ın fiziksel olarak iyi durumda olmaması ve futbolcuların maçı koruma güdüsüyle hareket etmesi son dakikalarda sıkıntı yaratıyor. Galatasaray bu sezon ligde Malatya ve Konya maçlarında da son dakika golleriyle galibiyeti kaçırdı. Brugge maçında da sarı-kırmızılıların bu hastalığı nüksetti.

-Sakatlıklar: Milli takımlardaki sakatlıkların bir bölümünün topsuz oyunda olması futbolcuların fiziksel olarak iyi durumda olmamasına bağlanıyor. Son dönemde sakatlıkların ciddi boyutlara ulaşmasında takımın fiziksel olarak kötü durumda olması etkili oldu. Adale sakatlıkları arttı. (Skorer)