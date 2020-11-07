Geçtiğimiz hafta oynanan B.B.Erzurumspor maçında cezası sebebiyle forma giymeyen ve taraftarların Sivasspor karşılaşması öncesi takıma döneceği için çok mutlu olduğu Radamel Falcao, önceki günkü idmanı yarıda bırakmıştı. Dün kontrolleri yapılan Kolombiyalı’dan kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcunun sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildiği açıklandı. Golcü futbolcunun tedavisine başlandığı belirtilirken, bu şartlar altında Sivas karşılaşmasında forma giymesinin imkânsız olduğu öğrenildi. 5 gol ve 2 asistle Cim Bom'un ligdeki skor yükünü çeken Kolombiyalı yıldızın formda olduğu dönemde yaşadığı bu sakatlık, keyifleri kaçırdı.

Takımdan ayrı çalıştılar

Ayrıca sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma bulunan Marcao ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi'nin de son çalışmada takımdan ayrı olarak özel program dahilinde idman yaptıkları ifade edildi. Bu oyuncuların kesin durumu bugün netlik kazanacak ama onların da yarınki deplasmana götürülmesinin bir hayli düşük olduğu konuşuluyor.



