Ziraat Türkiye Kupası’nda adını çeyrek finale yazdıran, Süper Lig’de de zirve yarışını sürdüren Galatasaray’da sakatlık şoku yaşanıyor. Konya deplasmanında maçı yarıda bırakmak zorunda kalan Falcao ve Saracchi’nin geri dönüşleri iki haftayı bulacak gibi görünüyor.

Falcao’nun kesin durumu bugün çekilecek MR’la belli olacak. İlk tespitler, Kolombiyalı yıldızın sakatlığının daha da uzun sürebileceği yönünde. Saracchi için bu sürenin daha kısa olabileceği belirtiliyor. Transferinden kısa süre sonra sıtma teşhisi konulan Onyekuru için de kesin dönüş tarihi belirsiz. Nijeryalı yıldızın hastalığını hâlâ tam olarak atlatamadığı ve kısa zamanda takımla çalışmalara katılmasının beklenmediği öğrenildi.