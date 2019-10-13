Milli ara nedeniyle İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaşan Galatasaray'da milli takımlardaki oyuncuların yanı sıra birçok önemli isim de sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Sakatlığı bulunan isimlerden Adem Büyük, son yapılan idmanda sağ baldırına aldığı darbe sonrası bu bölgede hematom oluşması nedeniyle tedbir amaçlı olarak karşılaşmada yer almadı.

Falcao, günü tedavisinin ardından salon çalışmasıyla tamamlarken, Luyindama ise takımdan ayrı salonda özel bir çalışma yaptı.

Lemina da fizyoterapistler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı.







