Galatasaray'da sakatların son durumu

Milli arada İstanbulspor ile karşılaşan Galatasaray’da Falcao, Adem Büyük, Luyindama ve Lemina sakatlıkları nedeniyle forma giymediler. İşte Galatasaray’ın sakat oyuncularının son durumları…

13 Ekim 2019, Pazar 06:01
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Galatasaray'da sakatların son durumu

Milli ara nedeniyle İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaşan Galatasaray'da milli takımlardaki oyuncuların yanı sıra birçok önemli isim de sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Sakatlığı bulunan isimlerden Adem Büyük, son yapılan idmanda sağ baldırına aldığı darbe sonrası bu bölgede hematom oluşması nedeniyle tedbir amaçlı olarak karşılaşmada yer almadı.

Falcao, günü tedavisinin ardından salon çalışmasıyla tamamlarken, Luyindama ise takımdan ayrı salonda özel bir çalışma yaptı.

Lemina da fizyoterapistler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı.



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