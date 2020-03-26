Galatasaray’da sağlık raporu

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'de Corona Virüsün görülmesinin ardından sağlık taramaları hız kazandı.

26 Mart 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray’da sağlık raporu

MUSTAFA CENGİZ (Başkan): Başkan yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte gittiği hastanedeki test sonucunun bugün açıklanması bekleniyor.

ABDURRAHİM ALBAYRAK (2. Başkan): Eşi Şükran Albayrak ile hastanede karantina altında. Tedavileri doktor gözetiminde sürüyor. Testi pozitif çıkan oğlu Hikmet Albayrak ise evinde gözetim altında tutuluyor.

YUSUF GÜNAY (Başkan Yardımcısı): Test için gittiği hastanede kontrol altına alındı. Durumu stabil seyrediyor.

KAAN KANÇAL (Başkan yardımcısı): Çeşitli şikayetleri nedeniyle teste girdi, sonuçları bekleniyor.

MAHMUT RECEVİK (Yönetici): Evinde karantinada. İlaç tedavisine devam ediyor.

​FATİH TERİM (Teknik direktör): Ulus Liv Hospital’de gözetim altında. Öksürük şikayeti sürüyor, ateşi yok. İlaç tedavisi uygulanıyor.

 

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