Galatasaray’da sağlık raporu

MUSTAFA CENGİZ (Başkan): Başkan yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte gittiği hastanedeki test sonucunun bugün açıklanması bekleniyor.
ABDURRAHİM ALBAYRAK (2. Başkan): Eşi Şükran Albayrak ile hastanede karantina altında. Tedavileri doktor gözetiminde sürüyor. Testi pozitif çıkan oğlu Hikmet Albayrak ise evinde gözetim altında tutuluyor.
YUSUF GÜNAY (Başkan Yardımcısı): Test için gittiği hastanede kontrol altına alındı. Durumu stabil seyrediyor.
KAAN KANÇAL (Başkan yardımcısı): Çeşitli şikayetleri nedeniyle teste girdi, sonuçları bekleniyor.
MAHMUT RECEVİK (Yönetici): Evinde karantinada. İlaç tedavisine devam ediyor.
FATİH TERİM (Teknik direktör): Ulus Liv Hospital’de gözetim altında. Öksürük şikayeti sürüyor, ateşi yok. İlaç tedavisi uygulanıyor.