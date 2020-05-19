Galatasaray'da kontratının bitimiyle takımdan ayrılması beklenen Mariano'nun pozisyonu için transfer arayışları sürüyor. Sağ bek için gündeme gelen son isim Pumas forması giyen Alan Mozo oldu.

Meksika basınından Tribuna'nın iddiasına göre Galatasaray, Pumas'ın 23 yaşındaki sağ beki Alan Mozo için devreye girmiş durumda.





Altyapısından yetiştiği UNAM Pumas ile başarılı bir performans sergileyen oyuncunun, Galatasaray'ın teklifine olumlu baktığı belirtiliyor.

Sarı-Kırmızılılar'da daha önce sağ bek için ismi geçenlerden Olympaicos forması giyen Omar Elabdellaoui, Fatih Terim tarafından veto edilirken arayışlar bu pozisyon için daha genç bir ismin transferine yönelikti. Bu doğrultuda son olarak Panathinaikos'un 18 yaşındaki sağ beki Vagiannidis'in ismi gündeme gelmişti.