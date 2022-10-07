Galatasaray ile Sacha Boey arasında başlayan kontrat görüşmeleri, kısa sürede mutlu sonla tamamlandı. Geçtiğimiz sezon başında 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve 480 bin Euro yıllık ücret kazanan 22 yaşındaki futbolcu, uzun süredir talep ettiği zamlı sözleşmeyi kaptı. Yapılan yeni anlaşmaya göre Boey, bu sezon da dahil olmak üzere artık senelik 1 milyon Euro kazanacak. Yeni sözleşmedeki en dikkat çeken detay ise serbest kalma maddesi.

Serbest kalma bedeli: 13 milyon Euro

Buna göre Boey, 13 milyon Euro ödenmesi halinde istediği kulübe gidebilecek. Özellikle bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan genç futbolcuyu, Fransız kulüplerinin yakından takip etmeye başladığı ve devre arası gelmeden kulübün ciddi tekliflerle karşılaşabileceği ifade ediliyor.

Bu sezon müthiş bir form grafiği yakalayan ve Fransız kulüplerinin radarına giren 22 yaşındaki sağ bek Sacha Boey, performansıyla yüzde 100 oranında zammı kaptı.

Sıra geldi onlara

Kısa süre önce 23 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a da 300 bin Euro zam yapan ve yıllık ücretini 1.2 milyon Euro'ya çıkaran Galatasaray Yönetimi, böylece BAY haftasında genç ve mutsuz oyuncuların moralini ciddi anlamda yükseltmiş oldu. Şimdi sırada Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'ün sözleşmeleri var.

İki gençle de görüşmelerin başladığı öğrenildi. 10 milyon TL alan Kerem'e yaklaşık 18 milyon TL, 900 bin TL kazanan Yunus'a da 15 milyon TL'lik teklif yapılması gündemde. Görüşmelerin BAY haftası bitmeden tamamlanması planlanıyor.

Metin Karabaş





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