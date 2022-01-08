Galatasaray ’ın sezon başında kadrosuna kattığı Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey, uzun bir aranın ardından formasına kavuştu.

29 Ağustos 2021’de Kasımpaşa ile oynanan Spor Toto Süper Lig 3’üncü hafta karşılaşmasında sakatlık geçiren, sonrasında tedavinin ardından takımının 30 Eylül 2021’de Marsilya ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Ligi müsabakasında forma giyen Boey, bu maçta da sakatlığının nüksetmesi sebebiyle oyuna devam edememiş ve bu sezon toplamda 22 maçta takımını yalnız bırakmıştı.

Tedavi süreci için yurt dışına giden Boey, tam sağlığına ulaştıktan sonra GZT Giresunspor karşısında ilk 11’de yer aldı.