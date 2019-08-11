Galatasaray’da geçirdiği her günü sosyal medya hesaplarında video halinde paylaşan Ryan Babel, kariyerindeki en mutlu zamanlarını yaşıyor. Yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde, Galatasaray’ı tercih ederek çok doğru bir karar verdiğini anlatan Hollandalı yıldızın, “Çok büyük bir kulüpteyim. Burada müthiş bir arkadaşlık ortamı var. Fatih Terim çok büyük bir teknik adam. Büyük başarılar yaşayacağımızı hissediyorum” dediği bildirildi.