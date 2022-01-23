Süper Lig 'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor 'a 2-1 mağlup olan Galatasaray 'da Ryan Babel, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Geçmiş haftalara göre daha iyi bir oyun çıkardıklarını dile getiren Babel, Visca'nın attığı golde büyük bir hata yapan Taylan Antalyalı'ya destek oldu ve şu ifadeleri kullandı:

'En kötü durum da Taylan Antalyalı içindi'

“Kabus gibi bir akşamdı. En kötü durum da Taylan Antalyalı içindi. Bu takım beraber kazanıyor, aynı zamanda beraber kaybediyor. Geçmiş haftalara göre daha iyi bir Galatasaray gördüm. Bu akşam takım olarak karakterimizi ortaya koyduk. Daha tutkulu oynadık. Mücadelemizi daha fazla verdik. Daha fazla şey ürettik bu akşam ama bunun üzerine daha fazla çalışmalıyız. İyi bir şekilde de devam etmemiz gerekiyor.

'İyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor'

''Futbol bir oyun ve bu oyunun içerisinde oyunu etkileyen birçok faktör var. En önemli konu bence güven. Oyun olarak iyi olabiliriz ama uzun zamandır kazanamıyoruz. Yenmediğiniz zaman da bu bir güvensizlik oluşturuyor. Çok çalışıyoruz. Olumlu yönde çok pozitif şeyler var. İyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bazen kötü sezonlar da oluyor. Tek yapmanız gereken, kötü sezon bile geçirebilirsiniz ama yola devam etmelisiniz.''





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