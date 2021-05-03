Gençlerbirliği karşılaşmasında Galatasaray'ın hücumdaki en etkili silahlarının başında Ryan Babel geldi. İlk devrede hemen hemen Aslan'ın bütün atakları sol kanattan gelirken, bu açıdan başrolü oynayan isim de Babel'di.

21'de Şener'in ortasında ceza alanı içerisindeki net pozisyondaki kafa vuruşunda topu auta yollayan Hollandalı yıldızın ikinci yarının 65. dakikasında Emre Akbaba'ya yaptığı asist ise öncesinde topa elle dokunduğu için VAR incelemesiyle geçerli sayılmadı.

İki kez adam geçme girişiminde de başarılı olan tecrübeli futbolcu, 77'de ise yerini Arda Turan'a bıraktı.







