Şampiyonluğa kilitlenen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kuruyor. Yabancı sayısının adım adım kısıtlanması gündemdeyken, Sarı-Kırmızılılar da öncelikli olarak yerli transferine yöneldi. Bu doğrultuda 4 isimle her konuda el sıkışıldı. İş artık resmi imzaya kaldı. Sivasspor’un yıldızları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’a transfer açılır açılmaz imza attıracak olan yönetim, eski stoperi Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan’ı da renklerine bağlayacak. 4 futbolcu için de herhangi bir bonservis ödenmeyecek.

Galatasaray’da yeni gündem ise sağ bek. 34 yaşına basacak Mariano ile lig bitiminde kesin olarak yolları ayıracak olan Aslan, buraya kaliteli bir futbolcu alacak.

Biri boşta, diğeri sözleşmeli

Gündemdeki iki isim Omar Elabdellaoui ve Hamari Traore... Olympiakos ile mukavelesi bitecek olan Elabdellaoui 1.2 milyon Euro garanti ücret istiyor. 29 yaşındaki Norveçli futbolcunun adı Fenerbahçe’yle de anılıyor. Diğer hedef yani Rennes forması giyen Traore’nin ise kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kaldı. 28 yaşındaki sağ bek bu sezon 1 gol, 5 asistlik skor katkısı yaptı.

Metin Karabaş