Galatasaray’da rehavet korkusu

Şampiyonluk yolunda Galatasaray’ın “Kesin şampiyon” olarak gösterilmesi en çok sarı-kırmızılı yöneticileri rahatsız etti. Rehavet konusunda büyük korku yaşayan idareciler, “Maç bitmeden, matematiksel olarak kesinleşmeden kazanılmaz” diyerek, bugünkü 90 dakika sonrasını işaret etti.

Takımlarına güvenmenin ayrı, rehavetin ayrı olduğunu dile getiren Galatasaraylılar, “Sanki ortada kesinleşmiş bir şampiyonluk var. Takım için, ‘Nasıl olsa Galatasaray... Finallerin takımıdır, kazanır’ yorumları var. Bu da bizim en büyük rakibimiz. Evet kazanıyoruz, finallerin takımıyız ama ortada oynanmamış bir maç var” yorumunu yaptı.

Takımı rehavete sürükleyecek havanın dağıtılması gerektiğine dikkat çeken sarı-kırmızılılar, “Bu takımı, taraftarı rehavete sürükleyecek düşüncelerden kurtulmamız lazım. Bizi en çok bu tedirgin ediyor” değerlendirmesinde bulundular.

(Milliyet)