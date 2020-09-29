Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana takım halinde yapılan ısınma hareketleri ile başlandı. Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe maçında tam süre alan oyuncuların ayrıldığı bölümde ise hedefli ve hedefsiz pas oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı. Emre Akbaba, yapılan kontrollerinin ardından fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde sahada yükleme çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç için yarın saat 11.00’de özel bir uçuşla İskoçya’nın Glasgow kentine gidecek.

Karşılaşma öncesi son antrenman ise yerel saatle 18.30’da (TSİ 20.30) mücadelenin gerçekleşeceği Ibrox Stadyumu’nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılacak.

İHA