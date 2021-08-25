Galatasaray ’ın Hatayspor’u 2-1’le geçen on birindeki 7 ismin yıllık kazancının toplamı Radamel Falcao’nun yanına bile yaklaşmadı. Kazanan takımın maliyeti, Kolombiyalı forvetin 5 milyon euroyu aşan bir yıllık maliyetinin çok altında...

Düşük maaş politikası!

Galatasaray yaptığı transferlerle bir taraftan gençleşip yenilenirken diğer taraftan da mali yönden önemli bir noktaya geldi. Gerekirse yüksek bonservis ödenip düşük maaş politikasına geçen sarı-kırmızılarda önceki gün Hatayspor’a karşı sahaya çıkan 11’deki 7 futbolcunun 1 yıllık toplam maliyetinin bir Falcao etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Takım bütçesi! 40 milyon Euro

Son dönemdeki hamlelerle takım bütçesinin de 40 milyon euro seviyesine çekilmesi için önemli bir adım atıldı. Galatasaray’da yıllık ücretlerin düşük tutulmasının ilerde bu futbolcuların elden çıkarılması için önemi bir fırsat olacağı da belirtildi. (Milliyet)