Teknik heyet, sağlık ekibinden Kolombiyalı golcünün sağlık durumuyla ilgili sürekli bilgi talep ederken, oyuncunun aslında beklenenden daha hızlı bir iyileşme süreci kaydettiği ortaya çıktı. Bir an önce formasına kavuşarak taraftarın önüne çıkmak isteyen Falcao’nun bu azmi, kulüp doktorlarının da işini kolaylaştırıyor. Galatasaray’a büyük umutlarla transfer edilen, ancak sakatlık kâbusuyla yüzleşen 33 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısına damga vurmaya hazırlanıyor.