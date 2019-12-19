3 ay aradan sonra ilk golünü Tuzlaspor maçında atan Radamel Falcao’nun geri dönüşü, Galatasaray’da büyük sevinç yarattı. Kolombiyalı yıldızın her maç üzerine koyarak devam etmesi, sahada aldığı süreyi 70 dakikaya kadar çıkarması, teknik heyeti büyük ölçüde rahatlatmış durumda.

Hedef, 33 yaşındaki futbolcunun Göztepe deplasmanında 90 dakika sahada kalmasını sağlamak. Özellikle devre arasında yapılacak çalışmalarla beraber, Falcao’nun en yüksek form seviyesine çıkacağı düşünülüyor.

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