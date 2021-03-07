Galatasaray’ın Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao, Süper Lig’de yaklaşık 4,5 ay sonra gol sevinci yaşadı. Ligde son olarak 24 Ekim 2020’de 6. haftada oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında gol sevinci yaşayan Falcao, sonraki süreçte sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemedi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının ardından ligde sadece 4 maçta forma giyebilen yıldız golcü, 134 günlük suskunluğunu Sivasspor maçının 14. dakikasında fileleri havalandırarak bozdu. Falcao, 68. dakikada ise penaltıdan gol kaydetti.
Tecrübeli futbolcu, Süper Lig’de bu sezonki gol sayısını 7’ye çıkardı.