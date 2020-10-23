Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in, performansı yetersiz görülen ve yüksek maliyeti nedeni ile de el yakan Radamel Falcao ile ilgili “Gelince 500 bin adet forma satarız dendi ama ancak 30 bin forma sattık” sözlerinin yankıları sürüyor. Hürriyet, o dönemde yönetiminin Falcao’yu almak için Monaco’yu nasıl ikna ettiğini ve kulübün son 2 sezonda yaklaşık kaç forma satışı gerçekleştirdiğine detaylara ulaştı. Öncelikle başkan ve yönetim, Kolombiyalı futbolcuya Galatasaray forması giydirmek için yaklaşık 1 ay yoğun mesai harcadı.

Satılırsa kazanan Monaco olacak

Monaco ile yapılan uzun görüşme, pazarlık sonrasında Falcao, bonservis ödemeden transfer edildi. Ve Galatasaray transferi bedelsiz bitirebilmek için Ligue 1 ekibini sözleşmeye önemli bir madde koyarak ikna etti. Falcao’nun bonservisinin yüzde 60’ı yine Monaco kulübüne verildi. Yani Kolombiyalı futbolcu ocak ayında ya da sezon sonunda kendisini halen transfer etmek isteyen Inter Miami’ye imza atarsa ödenecek bonservisin sadece yüzde 40’ın Galatasaray’ın kasasına girecek. Kalan yüzde 60’ı ise Monaco alacak.

Bu yıl 150 bin forma siparişi alındı

Forma satışı ve rakamlarına gelince... Galatasaray’ın A Takım forma tedarik sponsoru Nike, her zaman forma siparişlerini 1 sezon önce alıyor. Ve ilave sipariş de kabul etmiyor. Radamel Falcao’nun Galatasaray’a imza atmasının ardından son 1.5 yılda satılan toplam forma adedi 300 bin. Sarı kırmızılılar 2019-20 sezonunda yaklaşık 200 bin adet forma satışı gerçekleştirdi. Bu sezon için ise Nike’a 250 bin forma siparişi verdi. Ancak dünyaca ünlü firma bu siparişin 100 bin adete yakınını pandemi nedeniyle azalttı. 2020-21 sezonu için 150 bin adet forma siparişi alındı.

Drogba ve Sneijder'lı dönemde bile 500 bin forma satılmadı

Yeni sezon formaları ise aylar önce satışa çıktı. Galatasaray Kulübü, sezonun başlaması ile birlikte bugüne kadar tam 100 bin adet yeni sezon forması sattı. Yani bu sezon için belirlenen ve sipariş edilen 150 bin adet formanın 100 bini satıldı. Galatasaray Kulübü’nün tarihinde en yüksek forma satışı ise 2012-13 sezonunda gerçekleşti. Dünyaca ünlü iki yıldızı kadrosuna katan Galatasaray kulübü o dönemde Nike’tan rekor bir forma siparişinde bulundu. Hem Drogba’yı hem de Sneijder’ı kadrosuna katan Galatasaray, 500 bin adet forma sipariş etti. Ve o sezon 300 bin forma sattı.



