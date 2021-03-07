Takımının 1-0 geride olduğu ve zorlandığı dakikalarda adeta hiç yoktan gol vâreden Radamel Falcao, ceza alanı dışından müthiş bir gol attı.14. dakikada yayın üzerinde topu sol ayağına çekip vuracakmış gibi yapan Kolombiyalı forvet, bir anda terse döndü ve sağ ayağıyla ayak içi harika vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'ın solundan direğe çarparak içeri girdi.

Bu gol Falcao'nun 24 Ekim'de oynanan 6. haftadaki Erzurumspor maçından sonraki de ilk golü oldu. Galatasaray deplasmanda bu karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.





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