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Galatasaray'da Pierre Jackson sezonu kapattı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Pierre Jackson, sakatlığı nedeniyle sezonun son maçı olan Fenerbahçe Beko derbisinde forma giyemeyecek. Pierre Jackson, sezonu da kapattı.

27 Nisan 2021, Salı 12:53 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Pierre Jackson sezonu kapattı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Pierre Jackson, sakatlığı nedeniyle sezonun son maçı olan Fenerbahçe Beko derbisinde forma giyemeyecek.

Pierre Jackson, sezonu da kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncumuz Pierre Jackson'ın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de yapılan kontrollerinde sağ hamstring bölgesinde ikinci dereceden zorlanma tespit edilmiştir. Tedavi süreci gereğince oyuncumuz 2020-2021 sezonunun geri kalanında forma giyemeyecektir. Pierre Jackson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir tedavi süreci geçirmesini temenni ederiz" denildi.


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