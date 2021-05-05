Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezon görevde kalması halinde, ön libero pozisyonunu tecrübeli bir isme emanet etmeye kararlı. Bu doğrultuda gözüne Paulinho'yu kestiren tecrübeli hocanın ikinci adayı ise İtalya'dan. Parma forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Hernani, Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen bir diğer isim oldu. İtalyan basınında yer alan iddialara göre, Galatasaray ile Hernani arasında ilk görüşme gerçekleşti, hatta Parma'nın ligden düşmesi halinde bu transfer bonservis ücreti olmadan yapılabilecek. Teknik heyetle sorunlar yaşayan Sambacı'nın önümüzdeki yılın kadrosunda düşünülmediği de Çizme basını kaynaklı haberler arasında yer alıyor.