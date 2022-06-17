Galatasaray 'da eski başkan Burak Elmas döneminde sportif direktörlük görevine getirilen Pasquale Sensibile ile yollar ayrıldı.

Elmas'ın başkanlık sürecinde sözleşme imzalanan İtalyan futbol adamı mukavelesindeki özel madde sebebiyle sarı-kırmızılı kulüpten resmen ayrıldı.

İşte o madde...

Pasquale Sensibile ile imzalanan sözleşmede 'Burak Elmas giderse yollar ayrılır' maddesi yürürlüğe girdi.

G.Saray'da başkan Dursun Özbek'in göreve başlamasıyla Pasquale Sensibile ile yollar resmen ayrıldı.

Aslan, Sensibile'ye herhangi bir tazminat ödemeyecek.

Pasquale Sensibile'nin kariyeri

50 yaşındaki sportif direktörün kariyerinde; Novara, Sampdoria, Mantova, Roma, Trapani, Alessandria ve Galatasaray takımları yer alıyor.

"4 aydır kulüpten kimseyle konuşmadım"

Öte yandan; Sportcell'e konuşan Pasquale Sensibile, "Yeni yönetimden kimse bana ulaşmadı. 4 aydır da kulüpten kimseyle transfer işleriyle ilgili bir şey konuşmadım" ifadelerini kullandı.

(Ajansspor)



